La Provincia transfirió $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires transfirió $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, según lo establecido por la Ley N° 15.561.

Se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, asociados a la primera colocación de bonos llevada a cabo por la Provincia en el mercado local en el marco de la Ley mencionada.

“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”, señalaron fuentes oficiales.

“Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses”, agregaron.