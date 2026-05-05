El Municipio potencia la integración barrial con el lanzamiento de su programa de talleres gratuitos

El intendente Federico Susbielles encabezó el lanzamiento del programa de talleres municipales, una propuesta gratuita diseñada para fortalecer los vínculos comunitarios y descentralizar el acceso a la formación y el esparcimiento en todo el distrito.

En total son más de 300 actividades artísticas, culturales, deportivas y pedagógicas que, con una fuerte impronta territorial, se dictarán en sociedades de fomento, centros de jubilados, clubes e instituciones, garantizando que cada barrio cuente con espacios de aprendizaje y contención.

“Quiero agradecer a todas las instituciones que siempre le abren sus puertas a los bahienses. Son las mismas instituciones que abrieron sus puertas en cada una de las dos catástrofes que atravesamos para contener para ayudar y hoy las están abriendo para algo mucho más grato que tiene que ver con compartir, adquirir conocimiento, disfrutar y construir comunidad”, manifestó el jefe comunal durante la presentación del programa.

“También quiero agradecerle a cada tallerista que forma parte de este programa. Hay mucha vocación en cada uno de ustedes. Hay cariño, hay amor y hay ganas de devolverle a la comunidad ese saber que adquirió cada uno en algún momento de sus vidas”, mencionó Susbielles, al tiempo que destacó la esencia inclusiva del programa.

“En la visión de estos talleres no hay exclusiones: yo veo chicos de 3, 4 años y veo personas de 80 años en los talleres municipales, veo personas con todo tipo de capacidades. En los talleres municipales no se excluye, este municipio no excluye. Esa es la ciudad que queremos construir”.

“Nos tocó vivir dos años muy difíciles. Eso nos dejó mucha angustia mucho dolor, pero también dejó enseñanzas y nos demostró lo que somos capaces de hacer cuando estamos unidos. Ese es el espíritu que estamos trasladando con estos talleres: estar todos juntos tras un mismo objetivo para que nuestra ciudad siga siendo un ámbito de crecimiento, de desarrollo y fundamentalmente de felicidad”, sostuvo el intendente bahiense.

Por su parte, Natalia Martirena, titular del Instituto Cultural, se mostró conmovida por el marco presente en el acto y por la dimensión alcanzada por el programa:

“La cultura comunitaria viene a dar cuenta de que recomponer los lazos sociales, volver a anudarnos, a encontrarnos, es un trabajo colectivo. Yo no recuerdo un programa como este, con más de 300 talleres en cada barrio de la ciudad. Y es la primera vez que yo veo que un intendente toma la decisión de que la formación artística, la deportiva, la formación educativa, la trayectoria educativa para niños, para primaria y secundaria, sea democrática. Que haya un acceso democrático a la cultura”.

“Este no sólo es un día para presentar los 300 talleres, sino para definir una política cultural que tiene que seguir por muchísimos años más”, aseveró.

En tanto, Emanuel Echeveste, titular de Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana, resaltó el rol de las instituciones intermedias y el compromiso del Intendente por extender la política cultural a todos los sectores de Bahía:

“La decisión del Municipio de descentralizar su política cultural, deportiva, recreativa, pedagógica y que el Estado coordine las actividades con quienes representan a las instituciones intermedias es fundamental porque permite que muchísimos vecinos accedan a las propuestas en su barrio”.

“Sin dudas hay que revalorizar ese compromiso y ese trabajo conjunto entre el Municipio y sus instituciones para llegar con las propuestas a cada sector de la ciudad”.

Toda la oferta de talleres puede encontrarse en https://talleresmunicipales.bahia.gob.ar y en la app MiBahía.