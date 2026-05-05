Un hombre quedó imputado de extorsión y robo agravado en Bahía Blanca
Luego de que la Justicia Federal enviara la causa a la fiscalía Nº 7, se realizó la indagatoria de Diego Maximiliano Canoni, un hombre acusado de haber privado de la libertad a Alejandro Peña para exigirle dinero por una supuesta deuda.
En el acto, Canoni decidió declarar y dijo que en ningún momento secuestró a la víctima, ni lo extorsionó.
Luego, brindó detalles de la relación que mantenían por su trabajo y narró que le alquilaba un local donde tenía un taller de aberturas y que realizaban trabajos en conjunto.
Canoni admitió que llevó a cabo un encuentro, con la intervención de una tercera persona, aunque afirmó que en ese lugar le reclamó el dinero que le correspondía y que el hombre comenzó a realizar llamadas para tratar de conseguirlo.
La fiscal le hizo conocer los hechos por lo que se lo acusaba, escuchó su declaración y decidió imputarle – a esta altura de la investigación- los delitos de extorsión y robo agravado en poblado y en banda, en concurso real de delitos.
Canoni se encuentra detenido, por orden del Juzgado de Garantías Nº 4, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar lo sucedido.
“Se le fue la mano”: la frase del abogado de Canoni para explicar el intento de cobro