Un hombre quedó imputado de extorsión y robo agravado en Bahía Blanca

Luego de que la Justicia Federal enviara la causa a la fiscalía Nº 7, se realizó la indagatoria de Diego Maximiliano Canoni, un hombre acusado de haber privado de la libertad a Alejandro Peña para exigirle dinero por una supuesta deuda.

En el acto, Canoni decidió declarar y dijo que en ningún momento secuestró a la víctima, ni lo extorsionó.

Luego, brindó detalles de la relación que mantenían por su trabajo y narró que le alquilaba un local donde tenía un taller de aberturas y que realizaban trabajos en conjunto.

Canoni admitió que llevó a cabo un encuentro, con la intervención de una tercera persona, aunque afirmó que en ese lugar le reclamó el dinero que le correspondía y que el hombre comenzó a realizar llamadas para tratar de conseguirlo.

La fiscal le hizo conocer los hechos por lo que se lo acusaba, escuchó su declaración y decidió imputarle – a esta altura de la investigación- los delitos de extorsión y robo agravado en poblado y en banda, en concurso real de delitos.

Canoni se encuentra detenido, por orden del Juzgado de Garantías Nº 4, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar lo sucedido.