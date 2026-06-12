El papa León XIV afirma que “todos, de algún modo, somos migrantes”

El papa León XIV afirmó este viernes que “todos, de algún modo, somos migrantes” durante su discurso en un centro de acogida en la isla de Tenerife, en Canarias, en el último día de su viaje a España, con mucho foco en la cuestión de la inmigración

“Todos, de algún modo, somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos”, afirmó el pontífice desde este centro situado en el archipiélago español de Canarias, una de las principales puertas de entrada a Europa de migrantes en situación irregular. (AFP)