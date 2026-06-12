viernes, junio 12, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía para este viernes en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía para hoy en tres sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Paraná, Terrada, Bélgica, Roca.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Beruti, Undiano, Santa Fe, Neuquén.

– de 9:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Cuyo, Vieytes, Canadá, Mitre.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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