El papa León XIV muestra “una mejoría constante” tras su operación de pulmón

El papa León XIV muestra una “mejoría constante” en su cuarto día hospitalizado tras su operación de pulmón por un adenocarcinoma y su recuperación ya le permite una “completa autonomía”, según informó este viernes el Vaticano.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a un análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general”, informaron en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, ya puede realizar “las actividades cotidianas habituales con total autonomía”. EFE