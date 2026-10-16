ARBA postergó hasta noviembre el vencimiento de distintos impuestos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) extendió hasta el jueves 12 de noviembre el vencimiento de la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario.

Hasta esa fecha, se podrá pagar en término y sin perder los beneficios por estar al día con los impuestos. Quienes tengan un buen cumplimiento, obtendrán un 10% de bonificación pagando con cualquier medio de pago que elijan.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico que enviará la Agencia y que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.