La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón tras la final de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.

La resolución castigó su ingreso sin permiso a la cancha e insultos al árbitro Darío Herrera luego de la derrota frente a Rosario Central.

La entidad aplicó la misma sanción al vicepresidente segundo, Pascual Caiella, y al director deportivo, Marcos Angeleri.

Además, la institución platense recibió una multa económica equivalente al valor de 500 entradas generales por las faltas cometidas en el campo de juego y en los vestuarios.

En su informe oficial, el juez denunció amenazas de muerte e intentos de agresión física por parte de los dirigentes al concluir el cotejo.