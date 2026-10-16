Unión Bahía debutó en la Liga Nacional femenina de básquet con una derrota ante Boca

Unión Bahía debutó en la Liga Nacional femenina de básquet con una derrota por 67 a 38 ante Boca Juniors, en un estadio José Martínez colmado de público.

El equipo bahiense mostró pasajes de buen juego y recibió el reconocimiento de los presentes al finalizar el encuentro.

Tombesi, con 10 puntos y 10 rebotes, y Corvalán, también con 10 unidades, fueron las máximas anotadoras del conjunto local.

Boca impuso su superioridad desde el inicio y se fue al descanso con una ventaja de 36 a 21. En el tercer cuarto amplió la diferencia con un parcial de 12-0 y cerró ese período arriba por 57 a 28.

En el último cuarto, Unión Bahía mejoró su defensa y se impuso por 11 a 9, aunque no logró revertir el resultado.

El equipo bahiense volverá a jugar este viernes frente a Peñarol, en el estadio “Manu Ginóbili”. (ABB)