viernes, octubre 16, 2026
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Unión Bahía debutó en la Liga Nacional femenina de básquet con una derrota ante Boca

De La Bahía Noticias

Unión Bahía debutó en la Liga Nacional femenina de básquet con una derrota por 67 a 38 ante Boca Juniors, en un estadio José Martínez colmado de público.

El equipo bahiense mostró pasajes de buen juego y recibió el reconocimiento de los presentes al finalizar el encuentro.

Tombesi, con 10 puntos y 10 rebotes, y Corvalán, también con 10 unidades, fueron las máximas anotadoras del conjunto local.

Boca impuso su superioridad desde el inicio y se fue al descanso con una ventaja de 36 a 21. En el tercer cuarto amplió la diferencia con un parcial de 12-0 y cerró ese período arriba por 57 a 28.

En el último cuarto, Unión Bahía mejoró su defensa y se impuso por 11 a 9, aunque no logró revertir el resultado.

El equipo bahiense volverá a jugar este viernes frente a Peñarol, en el estadio “Manu Ginóbili”. (ABB)

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