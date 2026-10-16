Realizan el izaje de un puente metálico ferroviario en el canal Maldonado

El Municipio de Bahía Blanca informó que se concretó el izaje de un puente metálico ferroviario como paso fundamental en la construcción del nuevo Canal Maldonado, obra que cuenta con inversión del gobierno provincial.

Según señaló el secretario de Obras Públicas municipales, Gustavo Trankels, el izaje se realizó en la vía Neuquén y el Canal, a metros de la calle Don Bosco.

El nuevo puente servirá como parte del desvío para cruzar el canal y, al mismo tiempo, mantener activo el servicio de trenes.

La colocación de esta estructura posibilita la demolición del antiguo puente ferroviario, que constituye una obstrucción hidráulica histórica y le resta el 40 % de capacidad de escurrimiento al canal, de acuerdo con lo difundido por el municipio.