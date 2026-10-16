Realizan el izaje de un puente metálico ferroviario en el canal Maldonado
El Municipio de Bahía Blanca informó que se concretó el izaje de un puente metálico ferroviario como paso fundamental en la construcción del nuevo Canal Maldonado, obra que cuenta con inversión del gobierno provincial.
Según señaló el secretario de Obras Públicas municipales, Gustavo Trankels, el izaje se realizó en la vía Neuquén y el Canal, a metros de la calle Don Bosco.
El nuevo puente servirá como parte del desvío para cruzar el canal y, al mismo tiempo, mantener activo el servicio de trenes.
La colocación de esta estructura posibilita la demolición del antiguo puente ferroviario, que constituye una obstrucción hidráulica histórica y le resta el 40 % de capacidad de escurrimiento al canal, de acuerdo con lo difundido por el municipio.
Seguimos avanzando en la construcción del nuevo Canal Maldonado con inversión del gobierno provincial ️
Concretamos un paso fundamental: el izaje de un puente metálico ferroviario en la vía Neuquén y el Canal, a metros de la calle Don Bosco. ✔️
ℹ️ Este nuevo puente, servirá como parte del desvío para poder cruzar el Canal y para mantener el servicio de trenes activo. Su colocación, posibilita demoler del antiguo puente ferroviario, una obstrucción hidráulica histórica que le quita el 40% de capacidad de escurrimiento al Canal.
Bahía sigue poniéndose de pie.
— Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) October 15, 2026