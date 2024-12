El presidente de Vélez reveló la trastienda de la arenga de Chilavert que los motivó para salir campeón

El presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, dialogó en el programa ´Fútbol y Rosca´ que se emite por Splendid AM 990 y afirmó que en ningún momento dudó del plantel en el partido del domingo ante Huracán con el que se coronaron campeones de la Liga Profesional de Fútbol 2024.

Este domingo en un colmado estadio José Amalfitani de Liniers, el equipo de Gustavo Quinteros venció 2-0 a su par de Frank Darío Kudelka y se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2024, en el primer año de gestión de Fabián Berlanga como presidente de Vélez y a poco más de un año de haber estado al borde de perder la categoría.

Justamente, quién dialogó con el programa ´Fútbol y Rosca´ que se emite por Radio Splendid AM 990 fue el mandamás del club de Villa Luro que, en relación al partido ante Huracán, declaró: “En ningún momento dudé. Vélez tenía que volver a ser el Vélez de cuando estaba fresco, fue un partido espectacular en el primer tiempo y un partido muy inteligente, muy manejado en el segundo tiempo”.

“Yo le dije a algunos chicos les digo: “Mira, vamos a recibirnos por la historia y por los dichos”. La tercera era la vencida, así que perdimos dos y entonces está había que ganarla y lo teníamos que ganar de la mejor manera. El primer día tras la final con Central Córdoba estaban muy mal, se volvieron y se quedaron a dormir en la Villa Olímpica, para que la gente entienda el sacrificio que a veces hacen en vez de ir, volver, estar con la familia. Yo los vi con otra cara, con otra imagen, dieron vuelta a la página, cambiaron el chip y ahí los vi que empezaron a estar bien. El micro fue todo alegría desde la Villa Olímpica hasta acá cantando, el recibimiento de la gente que estaba feliz, estaba exigente” agregó el presidente de Vélez.

Antes de este partido decisivo ante Huracán, el ídolo velezano y ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert le habló a toda la gente presente en el estadio José Amalfitani y, además, tuvo una charla con el plantel en la antesala de este encuentro.

Sobre esta peculiar situación en la que el paraguayo motivó a la gente, Berlanga aseguró: “Él en realidad me llamó, porque tenemos muy buen diálogo, me llamó y me dijo: ‘¿qué te parece si los chicos quieren, sin compromiso, yo voy a visitarlos, les transmito tranquilidad, les cuento algunas cosas, como una charla, para que ellos estén serenos”. Y una de las cosas que recuerdo fue que les dijo que entendieran que ellos no le debían nada a nadie porque Que ellos le devolvieron la historia a Vélez y permitieron que no descendiera. La verdad que llegar a tres finales en un solo año es muy difícil y ellos lo lograron”.

“Sabemos lo que es Chilavert para nosotros, para el hincha siempre va a ser un ídolo. Él, Bianchi, el ´Turco´ Asad, el capitán Roberto Trotta, Cristian Bassedas. Para mí, todos ellos, toda esa generación, siempre va a tener un lugar acá porque es la casa de ellos que nos dieron muchísimo. A Carlos lo tenía en el palco atrás mío y me decía: ‘qué impresionante la gente, cómo respondió’ y yo le digo: ‘bueno, pero esto te tenés que hacer cargo, esto lo hiciste vos, es culpa tuya’” concluyó Berlanga.

