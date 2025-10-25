Elecciones legislativas: cuáles son las vías para denunciar irregularidades

La Fiscalía Nacional Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, puso en funcionamiento un portal de alcance nacional para que la ciudadanía pueda denunciar faltas o delitos electorales.

La herramienta está disponible en denunciaselectorales.mpf.gov.ar y busca garantizar el correcto desarrollo de las elecciones generales del 26 de octubre.

Las denuncias también se pueden presentar de manera presencial en la sede de la Fiscalía, ubicada en Avenida Comodoro Py 2002, 5° piso, ala río, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30.

Durante el fin de semana electoral, el sábado 25 y domingo 26, habrá una guardia especial de 8 a 20.

Las vías de contacto son:

Qué se considera falta o delito electoral

El Código Nacional Electoral establece reglas para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de transparencia y legalidad. Entre las principales infracciones penales se destacan:

Artículo 131: prohíbe organizar espectáculos públicos o deportivos durante la jornada electoral.

Artículo 132: castiga con prisión a las autoridades de mesa que no concurran o abandonen sus funciones.

Artículo 136: impide la venta de alcohol desde 12 horas antes y hasta 3 horas después del acto electoral.

Artículo 139: sanciona con prisión a quienes impidan o coarten el voto mediante violencia, suplantación, votación múltiple o manipulación de boletas.

Artículo 141: penaliza la violación del secreto del sufragio.

Artículo 142: castiga al elector que revele su voto al momento de emitirlo.

El rol de la Fiscalía Nacional Electoral

La Fiscalía Nacional Electoral tiene la responsabilidad de promover y defender los valores democráticos y la participación ciudadana.

Su tarea es velar por el desarrollo correcto de los comicios, supervisar la conducta de los participantes y prevenir, investigar y sancionar delitos y contravenciones electorales, en cumplimiento de la Ley 27.148 y el Código Electoral Nacional.