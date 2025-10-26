Espert se presentó a votar tras las denuncias por lavado de dinero que provocaron su renuncia a la candidatura

El diputado nacional en uso de licencia y excandidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se presentó a votar esta mañana en una escuela de Beccar, San Isidro.

A pesar de que renunció a su candidatura tras el escándalo que lo vincula a aportes para campaña electoral por parte de empresario Federico “Fred” Machado, a la espera de la extradición a Estados Unidos sospechado de narcotráfico y estafa, Espert llegó al Colegio de la Santa Cruz y habló brevemente con la prensa apostada en sobre la calle Pedro de Mendoza.

“Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir”, comentó al llegar.

“Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, comentó al salir, y repitió que estaba “con mucha tranquilidad”.

“No voy a dar ninguna declaración más. Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, agregó. (Infobae)