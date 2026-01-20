Emergencia geológica en Comodoro Rivadavia: advierten que el crecimiento urbano se dio sobre una zona “no apta”

El cerro Hermitte sufrió un desplazamiento que obligó a evacuar a más de 300 familias. Ante la gravedad de la situación, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística en la zona. El geólogo e investigador del CONICET, Víctor Ramos, explicó en el programa Alguien tiene que decirlo las causas del fenómeno.

Ramos señaló que la ciudad está asentada sobre capas de arcillas gredosas, materiales poco firmes y sin gran sustento. “Cuando se hizo la planificación urbana se eligieron las zonas más aptas, pero el crecimiento desordenado avanzó sobre las laderas”, indicó.

El especialista remarcó que esos terrenos habían sido descartados en los planes iniciales por su inestabilidad, pero la presión de la construcción llevó a ocupar áreas que no eran seguras.

Otro factor determinante, según Ramos, es el cambio climático. “Las lluvias más intensas lavaron gran parte de la superficie de Comodoro, generando torrentes de barro. Durante décadas la zona pudo parecer estable, pero precipitaciones extraordinarias saturan el suelo y lo vuelven inestable”, explicó.

El geólogo fue contundente: “Es casi imposible recuperar esos suelos. La única salida es trasladar la urbanización a otro lugar. No se puede pasar la topadora y reconstruir, porque volverá a ocurrir. Esa zona no es apta para la construcción”.

Ramos también cuestionó la ausencia de políticas urbanísticas: “La gente está construyendo en zonas no aptas por falta de planificación y de fondos para estudios serios. Si dejamos que la ciudad crezca sin control, suceden este tipo de desastres”, concluyó.