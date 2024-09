Emotivo mensaje de Messi a Luis Suárez por su retiro de la “Celeste”: “Sos único adentro y afuera de la cancha”

Luego de que el delantero Luis Suárez anunciara su retiro de la Selección de Uruguay, el capitán de la Selección argentina Lionel Messi le dedicó unas emotivas palabras en sus historias de Instagram afirmando lo “único” que es el “Pistolero”.

El uruguayo confirmó, entre llantos, que el partido de este viernes, ante Paraguay, será su último enfrentamiento vistiendo la camiseta de la “Celeste”: “Es algo que se ha venido manejando en las últimas horas. Me hubiese encantado que se enteren por mí, por eso la conferencia. Sepan entender que el día viernes será mi último partido con la Selección de mi país, pero es algo que lo venía pensando, analizando”.

“Me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años. Hay muchos jugadores con proyección, no quiero que me retiren las lesiones, hasta el último partido me entregué al máximo”, agregó el jugador en referencia a los constantes dolores de rodillas con los que convive a diario.

De esta forma, su confidente dentro de la cancha, y uno de sus más grandes amigos fuera de ella, no tardó en manifestar su cariño hacia Suárez con unas tiernas palabras y una imagen de los dos abrazados: “Sos único, Luis Suárez, adentro y afuera de la cancha. Te quiero mucho”, fueron las palabras de Messi a través de su historia de Instagram.

