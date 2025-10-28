“Es la última oportunidad para proteger su vida”, la advertencia del gobierno de Jamaica por el paso del huracán Melissa

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió a los jamaicanos que están ante la “última oportunidad” para proteger sus vidas, mientras la isla se prepara para los “vientos catastróficos” del huracán Melissa.

El NHC advirtió que no buscar refugio podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.

“Para protegerse del viento, lo mejor es colocar tantas paredes como sea posible entre usted y el exterior. Una habitación interior sin ventanas, idealmente una donde también se pueda evitar la caída de árboles, es el lugar más seguro en un edificio. Puede cubrirse con un colchón y usar un casco para mayor protección”, indicó el organismo.

En la misma advertencia, el NHC indicó que Melissa continúa fortaleciéndose, con vientos máximos sostenidos de 295 km/h (185 mph). (CNN)