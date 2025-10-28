Melissa ya es el segundo huracán más fuerte en la historia del Atlántico

A las 10 de la mañana, hora de Miami, el huracán Melissa registraba vientos sostenidos de 297 km/h y una presión en su centro de 892 mb, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Los vientos de 297 km/h la convierten en la segunda tormenta más fuerte en la historia del Atlántico, solo superada por el huracán Allen (295 km/h) de 1980.

Junto con otras cuatro tormentas, es la segunda tormenta más fuerte de la historia en cuanto a la velocidad del viento.

La pared del ojo de Melissa, donde se encuentran los vientos más fuertes del huracán, ha comenzado a avanzar hacia Jamaica, iniciando así su proceso de llegada a tierra.

El huracán no tocará tierra oficialmente hasta que al menos la mitad de su ojo (o centro) cruce tierra. Esto debería ocurrir en las próximas horas.

Melissa se desplaza hacia el nornoreste a 11 km/h. (CNN)