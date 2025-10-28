La presión del huracán Melissa casi no tiene precedentes

El huracán Melissa registró una presión en su centro de 892 mb a las 10 a.m., hora de Miami, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La presión es otro dato, además de la velocidad del viento, que los meteorólogos utilizan para determinar la fuerza de una tormenta: a menor presión, mayor intensidad.

La caída de presión de Melissa la coloca en una situación excepcional. Solo dos huracanes del Atlántico han tenido una presión menor.

Los vientos sostenidos de 297 km/h de Melissa también la sitúan como el segundo huracán más fuerte en la historia del Atlántico, en términos de velocidad del viento.

Wilma, 2005, 882 mb

Gilbert, 1988, 888 mb

Melissa, 2025, 892 mb

Milton, 2024, 895 mb

Rita, 2005, 895 mb

Los vientos sostenidos de 297 km/h de Melissa también la sitúan como el segundo huracán más fuerte en la historia del Atlántico, en términos de velocidad del viento. (CNN)