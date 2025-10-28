martes, octubre 28, 2025
Vamos en bici: el sábado habrá una nueva salida guiada y gratuita en Bahía Blanca

Este sábado 1 de noviembre se realizará una nueva salida guiada y gratuita en bicicleta.

La actividad comenzará a las 14 desde el Parque de Mayo, en avenida Córdoba y Urquiza.

El recorrido incluirá una visita al arroyo Napostá, una parada en el Ecopunto Norte, y finalizará con una clase de yoga y meditación en el Monumento a César Milstein.

La distancia total será de 11 kilómetros, con dificultad baja. Pueden participar mayores de 13 años con casco obligatorio. Se suspende por mal clima.

Inscripciones en este enlace.

