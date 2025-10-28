Huracán Melissa: un grupo de turistas de La Pampa está varado en Jamaica

Un grupo de turistas pampeanos quedó varado en Jamaica a raíz de la presencia del huracán Melissa, que tiene una categoría 5 y tiene en máxima alerta a la isla caribeña.

De todas formas, las personas oriundas de esa provincia están alejadas del epicentro del fenómeno climático y, según dijeron, no corren ningún tipo de riesgo.

Beatriz Lucero, Susana Medina y Zulma Luparia; reconocidas en Santa Rosa por diversas actividades públicas como las desarrolladas en la Facultad de Económicas de la UNLPam, están en Jamaica y tenían previsto para este martes el viaje de regreso al país.

Sin embargo, la presencia del Huracán obligó a reprogramar los vuelos y recién podrán embarcarse el viernes próximo.

“Nosotros somos un grupo de ocho personas, pero acá nos encontramos con otra pareja de Santa Rosa, así que estamos todos en un hotel junto a más argentinos. Estamos todos muy bien porque estamos al noroeste de la isla y el huracán pasa por otra zona, de todas formas se adoptan medidas de seguridad y de precaución como cerrar los aeropuertos y reprogramar vuelos. Nosotros saldremos el viernes para llegar el sábado a Ezeiza”, le contó Lucero al periodista Daniel Luchelli, de Radio Nacional.

“Estamos tranquilas y bien protegidas. No hay ningún problema y estamos comunicados con nuestra gente, con nuestras familias”, tranquilizó la mujer en su charla telefónica. (Diario La Arena)