Temblor: sismo en La Rioja se sintió en algunos puntos de Córdoba

Un sismo de magnitud 4.7° sacudió este martes a la provincia de La Rioja, con una repercusión que alcanzó a varias localidades de Córdoba.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno se registró a las 5:42 y tuvo una profundidad considerable, fijada en 146 km.

El epicentro fue ubicado a 17 km al noroeste de Ulapes, 25 km al sudeste de Chepes, y a 89 km al oeste de Chancaní, ya en territorio cordobés.

El sismo fue percibido en ciudades riojanas como Ulapis, Ambil y Quines.

En la provincia de Córdoba, el temblor se sintió en Villa Dolores (Valle de Traslasierra) y en la capital cordobesa.

El INPRES detalló que también pudo sentirse levemente en Río Cuarto, en la Ciudad de San Juan y en la Ciudad de Mendoza.

No se reportaron heridos ni consecuencias en estructuras a causa del fenómeno. (La Voz)