Exención del Impuesto Inmobiliario Rural para productores bahienses: “Es un impulso clave”

El gobernador Axel Kicillof oficializó la exención total o parcial del Impuesto Inmobiliario Rural para productores agropecuarios afectados por la inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca, lo que fue considerado por el intendente Federico Susbielles como “un impulso clave para el campo” local.

La medida alcanza al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del año pasado y se aplicará según el nivel de afectación para quienes tengan como actividad principal la explotación agropecuaria.

Susbielles agradeció “esta decisión acertada e importante del Gobierno de la Provincia que acompaña la recuperación de nuestra producción local”.