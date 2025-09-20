Exministro de Economía de Macri advirtió sobre la turbulencia cambiaria

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó la reciente turbulencia cambiaria y financiera que enfrenta el país y comparó el escenario actual con el de 2019. Con su experiencia en la “silla caliente” del Palacio de Hacienda, subrayó que la prioridad debe ser “minimizar daños y elegir la herramienta menos perjudicial” para contener la corrida contra el peso.

“El país está en una situación de incipiente corrida. Los que tienen pesos quieren comprar dólares y no hay un precio techo más que el que se comprometió a defender el Banco Central. Eso es finito y riesgoso”, advirtió el economista. En ese sentido, explicó que la política económica “muchas veces no es hacer goles, sino atajar penales. Demasiadas veces nos toca atajar penales”.

Lacunza respaldó la decisión del Gobierno de defender el techo de la banda cambiaria mayorista en torno a los $1.500. “Cumplir el compromiso de vender dólares a ese precio es buena praxis. Lo que no podés mostrar es titubeo, porque si el mercado ve dudas, te lleva puesto. Esa estrategia tiene un efecto disuasivo, pero no se puede sostener indefinidamente”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

El exfuncionario hizo hincapié en los errores acumulados: “Este callejón no se incubó en una semana, sino en varios meses. Durante el último año se atrasó el tipo de cambio porque era popular: los salarios en dólares se duplicaban, los alimentos eran más baratos y se ganaban elecciones. Pero no se compraron reservas y ahora pagamos las consecuencias”.

En su diagnóstico, el problema central es el deterioro externo: “Hace un año teníamos superávit de cuenta corriente y hoy tenemos déficit. Consumimos más de lo que producimos. Eso se puede financiar un tiempo con crédito, pero la velocidad del deterioro es lo que alarma”.

De todos modos, Lacunza marcó diferencias con la crisis de 2019: “No estamos tan mal como parece. Hoy hay equilibrio fiscal, no hay un problema bancario y el Gobierno tiene dos años de mandato por delante, no dos meses como entonces. Además, no hay tantos extranjeros con bonos en pesos que puedan salir en masa. La salud del paciente es mejor, pero no tiene aire: no lo hagas correr, porque no aguanta”. (NA)