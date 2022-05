Facundo Campazzo: “Ser un jugador de NBA o no dependerá de la construcción de mi mejor versión”

El basquetbolista argentino Facundo Campazzo habló hoy de su actualidad en la NBA y aseguró que hizo “autocrítica” al cerrar la segunda temporada, mientras que afirmó que deberá construir su “mejor versión” para poder rendir a la altura de la competencia.

“Lo primero que hice fue autocrítica. Oportunidades tuve, a veces las aproveché, sobre todo en la primera parte de la temporada, cuando pude dar soluciones y ayudar al equipo, y luego ya no…”, señaló Campazzo en una entrevista con Página 12, luego de una segunda temporada en Denver Nuggets en la que no alcanzó su máximo nivel ni los minutos que esperaba.

“Quizá de afuera pueda verse como una temporada no tan buena, como una situación difícil, pero yo lo viví con naturalidad. Queriendo jugar, buscando ser parte del día a día, de la rotación del equipo, porque es lo que quiere todo jugador, pero sin ver todo mal ni estando triste. Traté de focalizarme en lo que estaba a mi alcance: estar bien físicamente, entrenado, con confianza y preparado por si me tocaba volver a jugar”, añadió.

En esa línea, remarcó: “Cuando di este paso a la NBA, tenía claro que esto podía pasar, que mi rol no iba a ser grande. De hecho, de no haber tenido tantas lesiones el equipo, seguramente no hubiese jugado tanto en la primera temporada. Fue una sorpresa. Y, bueno, ahora me tocó esto. Para bien o para mal, la NBA es así y hay que adaptarse”.

“En mi carrera siempre me tocó tener la pelota en la mano, tomar decisiones y equivocarme. Mi desafío en la NBA era poder hacerlo sin la pelota, cometiendo menos errores, siendo más eficaz. Por momentos pude y, por momentos, no. En la NBA la dificultad aumenta, no es sencillo hacerlo bien todo el tiempo”, continuó el base.

En cuanto a los cuestionamientos, el cordobés agregó: “Críticas hubo siempre, pero yo intento leer poco, cerrarme en mi círculo, con familia y amigos, y gastar mi energía en lo que sé hacer: entrenar y mejorar, ser parte de equipo y pelear por un lugar. Considero que tanto las críticas buenas como las malas, cuando son en exceso, son malas para los deportistas que las consumen”.

“Yo creo que ser un jugador de NBA o no dependerá de la construcción de mi mejor versión y que vale la pena intentarlo. Siento que, en estas dos temporadas, hubo momentos que ayudé, que lo fui, siendo titular hasta en los playoffs, y en otros momentos que no. Me quedo con la primera sensación y me dejo llevar por eso para seguir intentando estar allí”, cerró.

