Federal A: Olimpo le ganó 2 a 0 a Villa Mitre

Olimpo derrotó 2 a 0 a Villa Mitre por la tercera fecha del Nonagonal del Federal “A”. Los goles fueron convertidos por Olivera, a los 59 minutos, y Amarilla, a los 70. Con este resultado, el aurinegro se quedó con el clásico bahiense y sumó tres puntos importantes en la competencia.

LAS NOCHES DE AGOSTO FUERON Y SON AURINEGRAS

Con goles de Olivera y Amarilla, Olimpo derrotó 2 a 0 a villa mitre y es puntero del nonagonal pic.twitter.com/0KXkzw7vYx — NoticiasDeOlimpo (@OlimpoStreaming) August 13, 2026

LA TABLA DE POSICIONES