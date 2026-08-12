miércoles, agosto 12, 2026
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Federal A: Olimpo le ganó 2 a 0 a Villa Mitre

De La Bahía 915

Olimpo derrotó 2 a 0 a Villa Mitre por la tercera fecha del Nonagonal del Federal “A”. Los goles fueron convertidos por Olivera, a los 59 minutos, y Amarilla, a los 70. Con este resultado, el aurinegro se quedó con el clásico bahiense y sumó tres puntos importantes en la competencia.

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