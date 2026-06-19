Feriado nacional: cómo funcionará el transporte público en Bahía Blanca

Este sábado 20, feriado nacional en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y con motivo del Día de la Bandera, las líneas del transporte público de pasajeros circularán con frecuencias de domingo.

Las respectivas consultas se pueden efectuar en www.gpsbahia.com.ar.

Los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría del Hospital Municipal funcionarán de 8 a 19, mientras que el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

En tanto, la administración del cementerio municipal trabajará con atención al público de 7 a 12.

El horario de visita será de 8 a 17 y estarán habilitados tres sectores para ingreso y egreso de vehículos.

Según se explicó, el acceso principal de calle Lejarraga estará habilitado únicamente para ingresar al predio y el de avenida Pringles para retirarse, mientras que el ubicado en Sarratea y Abad funcionará como entrada y salida.

Finalmente, se detalló que el servicio de recolección de residuos se brindará conforme al cronograma habitual.