Se negó a declarar la mujer detenida por el femicidio de Agostina Vega

Soledad Andreani se abstuvo de declarar este viernes en la causa por el femicidio de Agostina Vega.

Se trata de la tercera persona detenida por el crimen que está acusada de encubrimiento por haberle prestado a Claudio Barrelier el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra.

La indagatoria se realizó en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón. Según explicó su abogado, Ángelo Giorgetti, Andreani negó el hecho y no hizo manifestaciones por recomendación de la defensa.

“Pruebas propiamente dichas en su contra no hay ninguna, son todas suposiciones y conjeturas de la fiscalía”, sostuvo el profesional por El Doce TV.

El letrado explicó que aconsejó a su defendida abstenerse porque todavía no tuvieron acceso al expediente.

“No hizo manifestaciones, negó el hecho y se abstuvo a declarar por consejo de la defensa”, afirmó el abogado. Además, adelantó que durante el fin de semana analizarán las pruebas y luego pedirán la libertad de Andreani.

Giorgetti señaló que la hipótesis de la fiscalía apunta a un presunto encubrimiento. “No hay prueba, pero prestó un vehículo que se utilizó para descartar un cuerpo, con eso alcanza y sobra”, expresó al describir la postura acusatoria.

El abogado también aseguró que vio bien de ánimo a su defendida. “Está tranquila y sostiene su inocencia”, remarcó tras la audiencia.

De acuerdo con Giorgetti, el fiscal tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de Andreani. También indicó que este viernes se abre el secreto de sumario, lo que permitirá a la defensa acceder al expediente.

“No hay sorpresas, no hay nada. Confío en mi defendida y en nuestro trabajo”, cerró el abogado. Se espera que este viernes se levante el secreto de sumario y todos los letrados tengan acceso al expediente.