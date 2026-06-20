Investigan el asesinato de la madre de un exfutbolista de Villa Mitre en Quequén

La madre del exfutbolista de Club Villa Mitre, Luis Eduardo Sánchez, fue hallada asesinada en una vivienda de Quequén y por el hecho fue aprehendido uno de sus hijos.

El sospechoso fue identificado como Jorge Sánchez, de 56 años, quien se encuentra acusado de haber cometido el crimen en una casa ubicada sobre la calle 548, entre 521 y 523.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho habría ocurrido alrededor de las 15 del día anterior. La causa de la muerte aún no fue determinada oficialmente y será establecida mediante la autopsia correspondiente. No obstante, las primeras hipótesis indican que la víctima habría sufrido un golpe.

El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas.

Además, al momento de su aprehensión recibió asistencia médica en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra. También se le extrajeron muestras de sangre para realizar análisis toxicológicos, cuyos resultados podrían incorporarse a la investigación. (Noticias de Necochea)