Mundial 2026: por qué el partido entre Japón y Túnez marca un hito en la historia del fútbol

Japón y Túnez se enfrentarán el domingo, a la 1 de la mañana, en Monterrey en el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales, una cifra a la que se llega en la primera edición ampliada del torneo y en medio de las polémicas por la cantidad de selecciones participantes.

DATOS SOBRE EL MUNDIAL

Japón empató 2-2 con Países Bajos en su debut en Dallas por el Grupo F, mientras que Túnez cayó 5-1 ante Suecia, antes de este encuentro histórico.

Un récord de 209 selecciones comenzaron la fase de clasificación para este torneo, frente a las 13 que participaron en la primera Copa del Mundo de 1930.

África y Asia recibieron un total de 17 plazas de clasificación directa, además de dos plazas para la repesca.

La FIFA concedió a Oceanía una plaza directa para el Mundial por primera vez.

“Poder participar en el partido número 1.000 del Mundial es verdaderamente simbólico”, declaró el centrocampista y capitán de Túnez, Ellyes Skhiri.