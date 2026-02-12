Fiscalía pidió 7 años de prisión para la mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

Con la declaración de la víctima, su pareja, un compañero de trabajo y la imputada finalizó el juicio que se lleva a cabo para analizar la conducta de Stella Maris Distel acusada de haber extorsionado a un hombre con fotos íntimas, en la localidad de Puan.

En los alegatos, el fiscal Rodolfo De Lucía solicitó la pena de 7 años de prisión, el representante de la víctima adhirió al pedido del Ministerio Púbico y la defensa de Distel pidió su absolución.

Según la investigación, realizada por la UFIJ N°20, los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo.

Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener numerosas pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

El fallo del Dr. Eugenio Casas, integrante del Tribunal Criminal N.º 2, se conocerá el próximo miércoles 18, a las 12.