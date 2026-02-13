Anuncian cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca.

– de 8:30 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Darregueira, Cabildo, El Benteveo, Tarija.

– de 8:30 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Tomás Guido, Juana Azurduy, Ecuador, Facundo Zubiría.

– de 9 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Pigüé, José Hernández, General Alvear, De Angelis.

– de 10:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Ángel Tombessi, Berutti, Juncal, Chile.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.