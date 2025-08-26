Francos va este miércoles al Congreso para un nuevo informe de gestión: le hicieron casi 3 mil preguntas

En plena campaña electoral y en medio de la crisis política que desató el escándalo por las supuestas coimas en discapacidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, va mañana al Congreso para presentar un nuevo informe de su gestión.

Los diputados de la oposición le enviaron 2957 preguntas por escrito al funcionario.

Desde el equipo del ministro coordinador señalaron que, luego de un proceso de análisis y unificación, quedaron consolidadas 1337 consultas realizadas por 101 diputados.

Con 787 preguntas enviadas, Unión por la Patria fue el bloque que más consultas realizó, seguido por los legisladores de la Unión Cívica Radical, quienes remitieron 95 preguntas.

Le siguieron los diputados de Democracia para Siempre, con 88 consultas, y Encuentro Federal, con 82. (Diario Clarín)