La escudería Cadillac apuesta por la experiencia en su debut en F1

La escudería estadounidense Cadillac, que en 2026 se convertirá en el 11º equipo de la Fórmula 1, apuesta por la veteranía y este martes confirmó al mexicano Sergio Pérez y al finlandés Valteri Bottas (ambos de 35 años) como sus pilotos para el próximo año.

“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir”, se entusiasmó el mexicano en el comunicado del equipo.

Este anuncio significa el regreso de “Checo” Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre.

11º equipo de la parrilla

Cadillac es un nombre ilustre en el mundo del motor que se incorpora a una Fórmula 1 que en 2026 vivirá un cambio de reglamento que puede acabar con la jerarquía actual y, sobre todo, el dominio de McLaren en la presente temporada.

Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

Con el equipo austriaco tomó parte en 89 carreras y logró 5 victorias (la primera la obtuvo en 2020 (Bareín) y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, tras su compañero Max Verstappen.

Pero el no competir con el campeón neerlandés y los malos resultados en 2024 (8º en el campeonato) llevó a ambas partes a anunciar en diciembre de 2024 que el mexicano abandonaba el equipo austriaco, pese a quedarle aún dos años de contrato.

Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), cuando el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título.

Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados, lo que provocó que se quedara sin volante para esta temporada.

“Visión a largo plazo”

“Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se construye desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de F1″, destacó el piloto nórdico, que ha sumado hasta ahora 246 grandes premios.

El patrón de la escudería, Dan Towriss, destacó que “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto de talento, madurez y motivación”.

“Es el comienzo de un nuevo y audaz capítulo en el automovilismo estadounidense”, añadió.

El presidente de General Motors, casa matriz de Cadillac, Mark Reuss, describió a la pareja de pilotos como “una combinación ganadora”.

Más protagonismo estadounidense

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 fue confirmada en marzo por la Federación Internacional del Automóvil y en una primera etapa competirá con motores suministrados por Ferrari, aunque la idea del constructor estadounidense es desarrollar sus propios motores en el futuro.

El desembarco de Cadillac se interpreta también como un paso más en la voluntad del propietario de la F1, el grupo estadounidense Liberty Media (que compró el campeonato en 2017) de popularizar la disciplina en mercados emergentes y, sobre todo, en Estados Unidos.

Este país es el único que cuenta con tres carreras en el calendario de 2025 (de 24): Miami (que ya se disputó en mayo con la victoria del australiano de McLaren Oscar Piastri), Austin (17-19 de octubre) y Las Vegas (21-23 de noviembre). (AFP)