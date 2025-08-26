La fiscalía pidió 10 años de prisión para el hombre acusado de intentar matar a su pareja con un machete

Luego de que el pasado 7 de agosto un jurado popular declara culpable a Omar Augusto Candia Flores por el delito de tentativa de homicidio agravado mediando emoción violenta, se realizó la audiencia de cesura en la cual las partes realizaron el pedido de penas acorde a lo decidido por el jurado.

El fiscal Jorge Viego solicitó la pena de 10 años de prisión, mientras que la representante de la víctima -María Gimena Adad- pidió 16 años y 6 meses de condena y la defensa del imputado -Bárbara Sager- el mínimo previsto para ese delito (5 años de prisión).

El fallo del juez técnico, Christian Yesari, se conocerá el martes 2 de septiembre a las 12 horas.

Según la causa, el hecho se produjo el día 7 de septiembre de 2023 en el patio de la vivienda ubicada en Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 2200, donde el acusado habría utilizado en machete y con la intención de darle muerte a su pareja -o al menos habiéndose representado que eso podía suceder- le ocasionó múltiples heridas de carácter grave.

La víctima presentó dos heridas contuso cortantes en el cuero cabelludo, que se extendieron por la región frontal, profundas, una gran herida contuso cortante que afectó la totalidad de la superficie de codo izquierdo, con fractura y múltiples heridas contuso cortantes en los dedos de ambas manos.