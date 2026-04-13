Fútbol femenino: resultados de la cuarta fecha, goleadoras y tablas de posiciones
Se disputó este fin de semana la cuarta fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
Bella Vista 2 (Victoria Toloza y Mahia Romero) – La Armonía 0
Tiro Federal 4 (Abril Sáenz -3- y Guadalupe Rifo) – Villa Mitre 3 (Sol Menéndez Perrone -2- y Morena Beiteleztn)
AEC 2 (Dana Ramos y Marianela Santana) – Sporting 1 (Sofía Mattos)
Libertad 0 – STMBB 2 (Victoria Nervi e Ivana Lindstrom)
PRIMERA DIVISIÓN B
SPIQPYA 0 – San Francisco 1 (Clara Iturrioz)
Estrella de Oro 1 (Aldana Fuentes) – Sansinena 0
Pacífico (C) 0 – Liniers 4 (Liz Marcolini, Isabela Pezzutti, Lucía Julián y Lola Podestá)
Huracán 1 (Natasha Mella) – Rosario PB 10 (Celeste Medina -2-, Bárbara Aguirre -2-, Carolina Diaz, Juliana Ruiz, Julieta Diaz, Noemi Benítez, Valentina Cavalli y María Arroyo)