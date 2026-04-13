lunes, abril 13, 2026
Locales

Hoy se realizan varios cortes de calles en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca anunció que desde hoy se realizarán cortes de tránsito en varios de puntos de la ciudad.

Avenida Alem, entre 19 de Mayo y Rodríguez:

7:45 a 8:30: corte parcial (ascendente)
8:30 a 12: corte total
12 a 13: corte parcial (ascendente)
13 a 17: corte total

Por el término de 7 días, en calle General Paz entre San Martín y Lamadrid y entre Dorrego y Corrientes.

Por 10 días: Montevideo, entre Italia y Santa Fe.

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