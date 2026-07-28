Gobierno argentino dice que insultos de Milei a Lula no afectarán la relación diplomática

El vocero de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que los insultos del presidente, Javier Milei, a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no afectarán la relaciones diplomáticas ni comerciales entre ambos países, después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

“No creemos que esto va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino. No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales”, dijo el portavoz durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

Ravier, quien no ofreció una disculpa oficial por las ofensas de Milei contra Lula, afirmó que “ha habido siempre insultos de ambos lados”, pese a que no han trascendido declaraciones insultantes públicas del mandatario brasileño hacia el argentino.

“Son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”, añadió el portavoz, para remarcar que quien llamó a consultas a su embajador fue Brasil y no Argentina.

“Argentina va a seguir en este rumbo, estas son diferencias que hay claramente entre los dos mandatarios”, enfatizó Ravier.

Durante un discurso el sábado en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Milei calificó a Lula de “ladrón” y le recriminó “diseminar el socialismo” en América Latina y haber llevado a Brasil hacia una crisis fiscal.