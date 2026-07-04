Gobierno de Cabo Verde elogia la “grandeza de alma” del equipo tras perder con Argentina

El Gobierno de Cabo Verde elogió este sábado la “grandeza del alma” y el “ejemplo de determinación” de la selección nacional de fútbol tras su derrota por la mínima ante Argentina (3-2) en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

“¡Orgullo por la grandeza del alma, el talento y la valentía de nuestros Tiburones Azules!”, como se conoce popularmente al combinado del país insular africano, publicó esta madrugada el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, en su cuenta de la red social Facebook.

Neves consideró que el equipo mostró “el camino hacia el futuro” y que puso el nombre del país en la “boca del mundo”.

Por su parte, el primer ministro del país, Francisco Carvalho, publicó en la misma plataforma un mensaje en el que describe a los jugadores como “GIGANTES” y como un “ejemplo de determinación” a nivel global.

Los Tiburones Azules cayeron derrotados por 3-2 en la prórroga tras un disputado partido en el que el portero caboverdiano Vozinha fue el mejor de su equipo y Sidny Lopes Cabral anotó por la escuadra uno de los goles más espectaculares del torneo.

El guardameta también publicó una imagen en su cuenta de la red social X, donde aparece arropado por la bandera del país y en la que se lee “Gracias” y “Vamos juntos”.

Cabo Verde, que disputó el primer Mundial de su historia, alcanzó los dieciseisavos de final después de sorprender en la fase de grupos, clasificándose como invicta tras empatar ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0). (EFE)