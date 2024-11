Gustavo Alfaro, después de la victoria ante la “Albiceleste”: “Argentina es difícil”

El entrenador argentino Gustavo Alfaro, al mando de la selección de Paraguay, explicó la clave del triunfo ante Argentina, en qué aspectos deben imitar al equipo dirigido por Lionel Scaloni y cuándo empezó a crecer la “Albirroja”.

El equipo local superó a la “Albiceleste” por 2-1 con un gol de chilena del delantero Antonio Sanabria y otro de cabeza del defensor Omar Alderete. El jugador del Inter de Milán, Lautaro Martínez fue el auto del único tanto para la visita.

Alfaro comenzó sus declaraciones hablando sobre la jerarquía de Argentina y su diferencia con Paraguay: “Cuando uno se enfrenta al campeón del mundo en vigencia de nivel, en la vigencia de ser el campeón de las dos últimas Copas Américas también, de ser el líder de la eliminatoria, con jugadores premiados con justicia, con la jerarquía que tiene en el plantel, con el mejor jugador del mundo, enfrentarlo desde la humildad y rebeldía era un desafío, más cuando empezás perdiendo, eso era meramente futbolístico”.

El entrenador fue claro a la hora de explicar cual fue la clave para que la Selección de Paraguay pudiera crecer: “Nosotros analizamos rendimientos, no resultados, y en ese sentido pensé que, si tocábamos la tecla justa y no le fallamos a los jugadores, sin prometer cosas que no podemos cumplir, sin exigir más de la cuenta, dar antes de recibir y si tenemos la capacidad de dejar de lado los intereses personales por un escudo, una bandera, un himno, van uno atrás del otro”.

“Al partido de hoy no sé si lo ganamos justo, Argentina es difícil. Nos metieron el gol, miro a mis colaboradores, me dijeron que estaba habilitado y dije “pucha, empezamos perdiendo”, pero miré a los jugadores y entre ellos se tranquilizaban. Lo mismo contra Venezuela, pero hoy empezamos perdiendo contra el campeón del mundo. Sabíamos que era difícil, pero teníamos con qué y lo consiguieron”, completó el entrenador.

En cuanto a las enseñanzas que le dejaron sus jugadores, el técnico comentó: “Todavía estamos lejos de la mejor versión que podemos llegar a ser. Pero los jugadores me enseñan que, si antes no existían que los pisos, ahora no existen los techos para seguir creciendo”.

El nacido en Rafaela explicó cómo vivió la previa del partido: “Lo que nosotros vivimos hoy desde la mañana fue impresionante. Vi un montón de chiquitos por las calles y me vi yo de chiquito, soñando con estar en la Selección. ¿Cómo no hacerle un guiño a la pasión?”.

A su vez, fue nostálgico al momento de aceptar que al terminar la fecha FIFA, siente la ausencia de sus jugadores: “Los extraño cuando se me van. El martes se van y hasta marzo no los veo más, y es una relación muy linda con ellos y la gente del predio. Esto es muy lindo y lleva mucho tiempo construir algo sólido”.

“Nosotros tenemos que imitar muchas cosas de la Argentina. Muchas actitudes del campeón del mundo que son maravillosas, como la vocación, sus formas, la humildad, la forma de luchar. Yo les dije, nosotros somos Paraguay, pero ustedes en muchas oportunidades me muestran rasgos de Argentina”, comentó.

Por la duodécima fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026, Paraguay visitará a Bolivia el martes 19 de noviembre a las 17 (hora Argentina).

