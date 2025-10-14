Hablemos: angustia, ansiedad y consumos problemáticos, los principales motivos de consulta en líneas de primera escucha
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Municipio de Bahía Blanca compartió los principales resultados del programa de Salud Mental y Consumo Problemático, durante nueve meses de trabajo.
De enero a septiembre, se acompañó a 1.707 personas, con 7.956 consultas y más de 18.000 prácticas realizadas.
Los equipos territoriales, que trabajan para construir redes de cuidado y contención en cada barrio, también atendieron a 1.315 personas, realizaron 5.125 consultas y 13.258 prácticas.
Como la salud mental también se construye en comunidad, se llevaron a cabo 372 actividades, 139 encuentros saludables, 120 acompañamientos grupales y 35 charlas en instituciones.
Además, se alcanzó a 823 personas con las líneas de primeras escuchas. Los principales motivos de consulta fueron angustia (39%), ansiedad (35.9%) y consumos problemáticos (33.8%).
Como parte de este objetivo de avanzar en una atención pública cercana, humana y comunitaria, la construcción de la Unidad Residencial de Efectores de Salud Mental y Consumos Problemáticos ya se encuentra en su 80%. Este espacio, ubicado en el Hospital Penna, brindará contención y asistencia a personas con adicciones y consumo problemático.
Para consultas y/o solicitar asistencia, contactarse con el Departamento de Salud Mental al 291 4261642, su ubicación es Zelarrayán 850. También está disponible la línea de atención provincial: 0800 222 5462.