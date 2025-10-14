Postergación por la lluvia: Guillermo Brown gastó más de 15 millones de pesos en la estadía en Bahía

Guillermo Brown de Puerto Madryn obtuvo ayer el pasaje a octavos de final de la Reválida del Federal A, a pesar de caer con Villa Mitre de Bahía Blanca.

Sin embargo, más allá de la alegría por lo deportivo, desde lo institucional jugaron otro partido: el económico.

Al extenderse la estadía en la ciudad de Bahía Blanca de la delegación por las intensas lluvias que postergaron el partido ante los bonaerenses, el club debió afrontar el gasto de más de quince millones de pesos.

“Debido a las intensas lluvias registradas en Bahía Blanca —de público conocimiento— el último fin de semana, el plantel profesional de nuestro club debió permanecer en la ciudad durante 2 días adicionales a lo previsto”, señaló la entidad deportiva.

De este modo, compartió el detalle de los costos asumidos por la institución en este viaje “para dimensionar el esfuerzo económico que implica afrontar este tipo de imprevistos”.

“Los gastos fueron de transporte, alojamiento y comidas. El total asciende a $15.107.410. El detalle: 6.669.000 pesos en el traslado, 3.841.910 en alojamiento y otros 4.575.500 en las comidas”, agregó el club.

(Con información de ADN Sur)