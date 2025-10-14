Susbielles supervisó el avance de la construcción del desagüe pluvial en calle Yapeyú

El intendente Federico Susbielles señaló que “Bahía Blanca cuenta con falencias hidráulicas estructurales” que “nuevamente se evidenciaron en anegaciones y socavamientos luego de una jornada (por el fin de semana) donde cayeron 100 milímetros”.

“Para revertir eso, se necesita planificación, proyectos y presupuestos importantes. Sin eso, la situación en la ciudad será la misma de siempre”, expresó el jefe comunal.

Ayer, Susbielles supervisó el avance de la construcción del desagüe pluvial en la calle Yapeyú, entre Los Adobes y Jorge Newbery, que forma parte de las obras de emergencia financiadas por el gobierno de Axel Kicillof.

“Esta obra es un paso fundamental para evitar acumulación de agua ante lluvias abundantes en los barrios Las Acacias y Aldea Romana”, expresó el intendente.

La obra se replicará en las calles Charcas, entre El Boyero y Los Adobes, y Los Adobes, entre Charcas y Yapeyú.

“Así como trabajamos en este punto específico, lo hacemos en otros sectores de Bahía, y también abordamos estudios pluviales y de cuencas en toda la ciudad, para avanzar en proyectos ejecutivos licitables”, sostuvo el jefe comunal.

“Para hacer realidad estos proyectos necesitaremos sostener el gran acompañamiento del gobierno provincial y sumar al gobierno nacional, por los enormes montos que las obras suponen. Nos duele el presente, como a cada vecino, y entendemos y comprendemos cada reclamo”, sostuvo.

“Es necesario ser serios, ordenados y realistas. Seguiremos trabajando con profesionalidad para construir una ciudad más preparada de la que recibimos, llevando obras donde nunca las hubo. Ninguna situación me distraerá o apartará de esa tarea”, agregó.