Preocupación en Boca: un futbolista clave podría ser operado y se quedaría sin jugar seis meses

A menos de dos días de su debut en el Torneo Apertura, Boca Juniors continúa ajustando detalles en el armado de su plantel tras un mercado de pases complejo. Sin embargo, en las últimas horas surgió un contratiempo que podría complicar los planes del cuerpo técnico.

Este viernes se conoció que Rodrigo Battaglia podría ser sometido a una operación en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, lo que le demandaría una recuperación cercana a los seis meses. El volante central de 34 años arrastra una tendinopatía insercional que le impidió entrenarse con normalidad durante toda la pretemporada y que le provoca fuertes dolores.

Tras evaluar distintos tratamientos y con el objetivo de no demorar la recuperación, la opción quirúrgica gana terreno y podría ser la elegida. Mientras tanto, Battaglia continúa con sesiones de kinesiología.

Ante la posible baja prolongada, el Xeneize ya analiza alternativas y retomó las negociaciones con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascacibar, con la expectativa de cerrar el acuerdo la próxima semana.