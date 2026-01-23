Santilli suma apoyos: reunión con Weretilneck por la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este viernes por la tarde en la Casa Rosada al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de la ronda de encuentros que mantiene con mandatarios provinciales para conseguir respaldos a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

La reunión contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Este encuentro se inscribe en la estrategia del Gobierno de tejer consensos con los gobernadores para avanzar en la discusión parlamentaria de la reforma, considerada una de las piezas centrales del nuevo esquema económico y político.