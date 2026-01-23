viernes, enero 23, 2026
Agenda de ferias para este fin de semana

Debora Pedreira

El próximo fin de semana llega cargado de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en distintos puntos de la ciudad. Una oportunidad ideal para disfrutar en familia o con amigos de la música, los sabores y el arte local.

  • Feria Artesanal: viernes, sábado y domingo de 16 a 20 hs en la plaza Rivadavia.
  • Feria Parque Independencia: sábado y domingo de 12 a 21 hs.
  • Feria Parque de la Ciudad: domingo de 15 a 21 hs.
  • De Música y Libros: viernes, sábado y domingo, de 17:30 a 21:30 hs en Alsina y Dorrego.
  • Rock & Churro: sábado y domingo de 17 a 00hs en la arcada del Parque de Mayo.

Todas las actividades se suspenden en caso de condiciones climáticas desfavorables.

