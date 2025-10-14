Para Ritondo, “es una muy mala señal” que la foto de Santilli no esté en la boleta

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, lamentó hoy que con el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en la cabeza de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) “se perdió mucho tiempo” y calificó como “una muy mala señal” que los bonaerenses tengan que votar “a alguien que no está en la foto” de la Boleta Única de Papel (BUP).

“Es una muy mala señal, entiendo lo de los tiempos, que es una cantidad importante de dinero (por la reimpresión de boletas) pero también hay que pensar que en la provincia de Buenos Aires desdoblaron y gastaron una fortuna en la elección del 7 de septiembre para no hacerla junto a la nacional”, afirmó Ritondo.

En declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia, El diputado aseguró que “en el momento en que se tomó la decisión de que Diego Santilli era el candidato para reemplazar la renuncia de Espert había tiempo suficiente” para reimprimir las boletas.

"HABÍA TIEMPO PARA LA REIMPRESIÓN DE BOLETAS" ️Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del bloque PRO, en diálogo con @ignacioortelli en #EstaMañana afirmó que "cuando anunciamos que Diego Santilli era el candidato", "había tiempo para la reimpresión". Escuchá… pic.twitter.com/QX2tEDXjO1 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 14, 2025

“De todos modos nosotros no paramos y seguimos haciendo campaña, Diego está recorriendo la provincia con todos los candidatos, trabajando muchísimo y haciendo conocer nuestra propuesta, cuál es la idea del Gobierno, por qué necesitamos tener mayorías en el Congreso”, agregó.

De cara a la renovación de bancas a partir del 10 de diciembre, Ritondo evitó pronunciarse sobre si el PRO y LLA se fusionarán en un solo bloque, y explicó que se debe buscar “cuál es la mejor forma de trabajar juntos sin perder identidades”.

Explicó que “más allá de la modalidad vamos a seguir garantizando la gobernabilidad, porque hay una oportunidad histórica con el Gobierno de Javier Milei”, y señaló que “el apoyo de los Estados Unidos a la Argentina es un tema muy importante que tenemos que saber acompañar”.

Puntualizó que en los comicios de este mes “cuanto más votos tenga la LLA va a ser mayor la posibilidad de hacer los cambios que tiene que hacer el Gobierno”, para “seguir profundizando esta oportunidad que nos da el mundo a la Argentina y que no hay que desperdiciar”.

Finalmente, cuestionó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien participa de la alianza Provincias Unidas, que en el ámbito bonaerense apoya la candidatura de la lista que encabeza Florencio Randazzo, por fuera de la alianza que encabeza Santilli.

“Está mal que un gobernador que dice ser del PRO tenga un candidato por fuera del PRO en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, es un tema que tendrá que contestar él”, sostuvo Ritondo. (NA)