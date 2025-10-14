“Se terminó la guerra en Gaza, pero aquí no hay futuro”, dijo sacerdote argentino

El padre Carlos Ferrero, superior del Instituto del Verbo Encarnado en Gaza, describió la situación actual en la región como “compleja”, con una mezcla de alegría por el fin de dos años de guerra y tristeza por la devastación que ha dejado.

“Se terminó la guerra, ok, pero aquí no hay casa, no hay auto, no hay futuro, no hay escuela, no hay hospital”, explicó a Cadena 3 Rosario.

El padre Ferrero, quien compartió el templo con otros dos sacerdotes, señaló que la ayuda humanitaria es insuficiente y que la falta de servicios básicos, como agua potable y hospitales, agrava la situación.

“La gente sigue viviendo en las calles, sigue sin tener agua, comida, medicinas”, afirmó.

Respecto a la destrucción masiva en Gaza, el padre Ferrero mencionó que “no es que Trump vino y del día a la mañana cambió toda la historia”, refiriéndose al apoyo constante de Estados Unidos a Israel.

“Haber hablado de que acá se va a hacer una marina y de que acá se hace un lugar de vacaciones… ¿Qué intereses hay detrás de todo esto?”, cuestionó, sugiriendo que la reconstrucción de la región es un proceso largo y complicado.

El padre también destacó la diferencia entre un alto el fuego y una paz duradera, afirmando que “el alto el fuego hay que hacerlo, era necesario, basta, se acabó”.

Sin embargo, advirtió que la paz requiere un compromiso serio y un orden social que actualmente no existe. “La estructura social se destruyó acá. Entonces, ¿quién conserva el orden?”, se preguntó.

En cuanto a la comunidad católica en Gaza, el padre Ferrero mencionó que hay muy pocos católicos, alrededor de un millar, y que muchos han muerto o se han ido.

“Todos han sufrido las consecuencias de esta guerra tremenda”, lamentó, y enfatizó que no todos los habitantes de Gaza son parte de Hamas, desmintiendo la idea de un castigo colectivo.

El padre Ferrero concluyó su reflexión con un llamado a la paz, pidiendo que “se busque reconstruir algo acá”.