“No queremos que vuelva el kirchnerismo”, dijo Maximiliano Pullaro, referente de Provincias Unidas

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que Provincias Unidas se creó como “una alternativa de poder para que no vuelva el kirchnerismo” en 2027.

El mandatario sostuvo que, aunque el Gobierno nacional “cometió muchos errores”, desde este espacio no buscan interrumpir el mandato presidencial.

Pullaro remarcó que el objetivo de Provincias Unidas es conformar un bloque de diputados que aporte “sensatez y equilibrio” al país.

Aclaró: “No nos vemos tirando piedras ni que el Gobierno se caiga, pero sí acompañando lo que está bien. Hemos sido muy criticados por haber acompañado inicialmente a este gobierno”.