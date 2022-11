Hasbulla será entrevistado por Jorge Rial

Hasbulla, la sensación viral de las redes sociales, brindará una entrevista exclusiva en los estudios de C5N este lunes antes del show que brindará en el teatro Gran Rex. El reconocido influencer ruso visitará Argenzuela para conversar mano a mano con Jorge Rial.

La emisión especial se verá este lunes 7 de noviembre a partir de las 15. Será la primera vez que Hasbulla visite un programa en la televisión argentina. Su única presentación en el país está programada para las 19:30 en la avenida Corrientes 857.

“Tengo una gran sorpresa para Argentina muy pronto”, había anunciado el influencer a través de Twitter en una publicación acompañada por una foto suya con la camiseta argentina. Fue antes de que se difundiera la noticia de su show. Las entradas van desde los $3.000 hasta los $18.000.

I have a big surprise for #Argentina coming very very soon

What could it be pic.twitter.com/OoUUbZhLJX

— Hasbulla (@Hasbulla_NFT) October 26, 2022