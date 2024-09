Hernán Lacunza intervino en la discusión entre Cristina y Milei y dijo que “en algo acierta CFK”

Javier Milei y Cristina Kirchner protagonizaron una intensa disputa a través de las redes sociales por el rumbo de la economía argentina.

En las últimas horas se sumó la participación del exministro de Economía, Hernán Lacunza.

El titular de la consultora Empiria analizó la dinámica que muestran las reservas del Banco Central y el tipo de cambio oficial y coincidió en un punto con la expresidenta.

“En algo acierta @CFKArgentina”, escribió Lacunza, en un posteo a través de su cuenta de X (ex-Twitter), donde insistió en el desequilibrio que muestra el sector externo y los riesgos del esquema económico que hoy sostiene el Gobierno.

“Para normalizar el mercado de cambios no importa tanto el nivel de stocks (reservas vs. pasivos en pesos) como el tipo de cambio que equilibra los flujos”, se explayó Lacunza sobre uno de los ejes del debate entre la expresidenta y el actual presidente.

“La restricción no es externa, sino interna: no es que no generamos dólares, sino que no los podemos retener voluntariamente (sin cepo) por malas políticas”, sumó Lacunza en su posteo, al advertir por las consecuencias que genera el cepo cambiario, que desestimula las exportaciones y genera mayores incentivos sobre las importaciones, con una mayor demanda sobre el dólar oficial que impacta sobre las reservas del Banco Central. (Diario La Nación)

